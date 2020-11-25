إحباط ترويج 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2304) قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها القضايا الآتية: ضبط (مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (6,75 طن فيليه دواجن – دهون حيوانية) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص تابعة لإحدى المطاعم) بمحافظة القاهرة، بحوزته (1,5 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.