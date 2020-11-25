لمروره بضائقة مالية.. ضبط عامل قتل صديقة لسرقة هاتفة المحمول بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطل قتل صديقة داخل شقته لسرقة هاتفة المحمول لمروره بضائقة مالية في منطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه اكتشف الواقعة، وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده .

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة" مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالي- فيزا كارت- متعلقات شخصية، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.