محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 12 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر. أثناء تفقد قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق "مرسى علم / إدفو" بدائرة قسم مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنوا من ضبط (حوالى 12 طن أحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب) مُحملة على (سيارة نقل) قيادة أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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