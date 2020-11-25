افتعلوا مشاجرة معها.. ضبط عصابة سرقة 160 ألف دولار من سيدة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة من داخل السيارات بعد افتعال المشاجرات مع اصحابها بمنطقة الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات ونجلها مقيمان بدائرة القسم بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الثاني بدائرة القسم، فوجئا بـ 3 أشخاص يستقلون دراجتان بخاريتان "بدون لوحات معدنية" قاموا بالاصطدام بالسيارة وقام أحدهم بافتعال مشاجرة معه بدعوى الاصطدام به، وأثناء ذلك قام الآخران بمغافلتهما وسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ 160 ألف دولار أمريكي "خاص بشقيق والدته") ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي وأسفرت جهود الرائد أحمد صبري معاون مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتان ناريتان "مستأجرتان".

وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية "95,080 ألف دولار، 447,800 ألف جنيه" - كمية من المشغولات الذهبية- عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي بمساكنهم).

وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين وإتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.