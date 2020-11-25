ضبط 105 ألاف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 105 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص في القاهرة. تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ورود معلومات لإدارة مباحث التموين بقيام مالك مصنع، مقيم بالقاهرة بإدارة مصنع "بدون ترخيص" وتصنيع كمامات طبية بدون تصريح من الجهات المختصة مستخدماً علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على (105 ألف كمامة طبية – 2000 كمامة طبية تحت التجهيز – 3000 شريط كمامة – 10 بكرات قماش ودعامات – 6 ماكينة تصنيع "خياطة، لحام، بنط") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بتصنيع المضبوطات بدون تصريح بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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