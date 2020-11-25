وزير الكهرباء ومدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور بريند سيجفريد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد وزير الكهرباء في بيان له اليوم الأربعاء، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك؛ حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى أن استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًّا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، وتستهدف هذه الاستراتيجية الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًّا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذى يوليه القطاع لإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى.

ورحَّب شاكر بالتعاون مع البنك؛ من أجل الاستفادة من خبراتهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه؛ حيث تم التطرق إلى احتياجات مصر المستقبلية من كميات المياه المحلاة.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ كل مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى ما يقوم به القطاع من تطوير شبكتي النقل والتوزيع والتحول إلى الشبكات من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية؛ خصوصًا بعد زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية القومية.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم الذي تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها؛ حيث من المخطط إضافة نحو 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء، وطبقًا لتطور شركات التوزيع تم البدء بنحو 15 مركز تحكم.

وأشار شاكر إلى اهتمام القطاع بمشروعات الضخ والتخزين؛ حيث يتم حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة، مؤكدًا إمكانية التعاون مع البنك في توفير الدراسات الخاصة باستخدام طرق جديدة لتخزين الطاقة؛ خصوصًا مع زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأشاد ممثل البنك بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، معربًا عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

وأعرب ممثل البنك أيضًا عن استعدادهم تقديم خبراتهم ودراساتهم في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.

كما أشاد بريند سيجفريد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في المجالات كافة.

وأعرب بريند سيجفريد عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصري والبنك في كل المجالات.