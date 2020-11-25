السيسى يشيد بنجاحات القوات المسلحة في فرض التوازن الاستراتيجي بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية.

كما وجه الرئيس التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

وفي هذا السياق، وبحسب بيان، وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.