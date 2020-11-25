البيئة: استئناف الغوص بجنوب سيناء بداية ديسمبر "شروط وضوابط"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد مصدر بوزارة البيئة، لمصراوي، صدور توجيه من الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، باستئناف نشاط الغوص عقب فترة التوقف السابقة.
ونصت التوجيهات، على أن تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية وتسري لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى,
كما يقع كل من يخالف هذه التعليمات والضوابط المكملة لها تحت طائلة مواد العقوبات بالقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات والقرارات المكملة له ويتم إيقاف الكيان المخالف عن زيارة المحمية.
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