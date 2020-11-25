شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الجلسة المنعقدة لمجلس شؤون التعليم والطلاب حيث استعرض رئيس الجامعة ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التاكيد على استمرارية الدراسة والالتزام بالتعليم الهجين في رفع المحاضرات على المنصات الإليكتروني واجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي ببعض الكليات مع تشديد الاجراءات الاحترازية والتاكيد على تنفيذ الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الاول والتى تشير إلى بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول بدءاً من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير 2021.

واستهل خلال الاجتماع أنشطة الأسبوع الثقافي والتى تبدأ من يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر المقبل ولمدة خمسة أيام، ومشاركة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة التي تقام داخل الجامعة في ضوء الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة

ووافق المجلس على الخطة الزمنية للعام الجامعي 2021/2020 طبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، كما وافق المجلس أيضاً في جلسته على اللائحة الداخلية المقترحة لبرنامج اللغة الانجليزية والترجمة ( برنامج مميز بمصروفات ) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

ووافق المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم أيضا على اللائحة الداخلية المقترحة لكلية التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة

كما ووافق المجلس على المقترح المقدم من كلية التربية النوعية بشأن توزيع دراجات التدريب الميداني وعلى اللائحة الداخلية المقترحة لكلية التمريض ( مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.