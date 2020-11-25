شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات مناخية في مدن وقرى المنيا.. واستمرار أعمال صيانة طريق الشيخ فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن وقري في المنيا، تقلبات مناخية، حيث الغيوم وانخفاض درجات الحرارة، والرياح الباردة، مما تسبب في قيام المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية، تحسبا لسقوط أمطار .

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة عمل غرف العمليات، بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسع، واتخاذ الإجراءات السريعة، لمواجهه الأمطار وشفط المياه .

من جانبه قال المهندس حسين زين العابدين، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، مستمرون في أعمال صيانة وقائية لطريق الشيخ فضل / رأس غارب، والذي تعرض أجزاء منه قبل شهر لنحر وانهيار جانبية، بسبب مياه السيول .