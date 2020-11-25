شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بشارع ٢٥ بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزة تاني، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه .

وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وتم تدعيم المنطقة ب ١٤ سيارة شفط، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة.

وطمأن «الشريف» المواطنين، أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة ٣ فجرا حتى ٧ صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتعرض المحافظة في الساعات القادمة لأمطار شديدة وسيتم التعامل معها وفق الخطة الموضوعة .

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات .

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم

الشريف : الإسكندرية تتعرض لأمطار غزيرة متواصلة منذ الساعات الأولى من اليوم