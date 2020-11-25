شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«القابضة للمياه» يتابع أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال سحب تجمعات المياه بشارع جمال عبدالناصر وملك حفني ومصطفى كامل والكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية. رافق رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، في جولته، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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