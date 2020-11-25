شكرا لقرائتكم خبر عن حملات أمنية على الكافيهات والمقاهي لمتابعة الإجراءات الوقائية لكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت الفرق الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية من حملاتها على المقاهي والكافيهات، لمراجعة ومتابعة الإجراءات الوقائية لوباء كورونا المستجد . وتمكنت فرق أمنية من مصادرة كميات من الشيشة وبعض المقاعد الخاصة بإشغالات الطرق . كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد قام بجولة الأسبوع الماضي، أغلق خلالها 5 منشآت ما بين مقاهي وكافيهات ومحلات مخالفة . الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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