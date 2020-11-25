شكرا لقرائتكم خبر عن فصل 11 طالب بالمدينة الجامعية بجامعة قناة السويس لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس انه تقرر توقيع عقوبات صارمة ضد اى شخص لا يلتزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا سواء من العاملين او اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

وقال ان القرارات تأتى فى اطار تعليمات المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل المدينة الجامعية للطالبات وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية حيث قرر سيادته فصل ١١ طالبة بالمدينة الجامعية ومجازات ٣موظفين بالمدينة الجامعية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية و عدم ارتداء الكمامات

وقال شقيدف تأتى هذه الاجراءات حرصا من الجامعة على سلامة جميع منتسبيها.