شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح «القابضة للمياه» لمواجهة «الأمطار» :«تجنبوا الوقوف في أماكن مفتوحة أثناء البرق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيئ.
وطالبت الشركة المواطنين تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من اليوم الاربعاء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
ولفتت الشركة إلى ضرورة تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.
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