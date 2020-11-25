شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ورشة عمل تدريبية لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشه عمل لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي، والتي تنظمها الإداره العامة للجوده والبيئه بالشركة القابضه بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بشركة مياه القليوبية، تحت رعايه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.

حضر الافتتاح الدكتور على رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامه للجوده وشؤون البيئه بالشركة القابضه وممثلي جوده مياه الصرف الصحي بالشركة ومديري الفروع.

وفي كلمته الافتتاحيه أكد المهندس مصطفى مجاهدعلى ضرورة تشغيل محطات الصرف الصحي بالطرق القياسية للوصول إلى سبب نهائي مطابق للمواصفات التي نصت عليها القوانين المنظمة، مطالبا بمراجعة داخلية على الإجراءات قبل مرورها على الجهات الرقابيه المختلفه ولتحسين جودة الخدمة للجمهور.

تستمر أعمال الورشة على مدار ٥ أيام بمشاركة عدد من مشغلي محطات الصرف وكيميائيين معامل الصرف، وستضمن الورشه عرض الأعمال المرحليه للإداره العامة للجودة وشؤون البيئه وما سيتبع من أنشطه تتضمن تقييم نظم الجودة بمحطات ومعامل الصرف الصحي الداخليه والخارجيه من خلال قوائم الاستبيان التي تم إعدادها.