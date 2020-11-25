شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 8 محاضر لمطاعم وإعدام مواد غذائية فاسدة في حملة تفتيشية بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح خالد العرفى رئيس مدينة الباجور، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية برئاسة نائب رئيس المركز لشئون المدينة المهندسة مروة زهران ولجنة مشكلة من مندوبي«إدارة شؤن البيئة والصحة والتموين والطب البيطرى» وإدارة الإشغالات وتم المرور والتفتيش على بعض المطاعم بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر إدارة نشاط بدون ترخيص، وعدد 1 محضر تموين، وعدد3 محاضر صحة، وعدد2 محضر بيئة. وتلاحظ وجود بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى غير مستوفاه للإشتراطات الصحية لسلامة التخزين وتم إعدامها.