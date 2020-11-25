شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محطات ومعامل الصرف الصحي.. ورشة عمل في شركة مياه القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي، وتنظمها الإدارة العامة للجودة والبيئة بالشركة القابضة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بشركة مياه القليوبية.

حضر الافتتاح الدكتور على رضوان، رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة وممثلي جودة مياه الصرف الصحي بالشركة والسادة مديري الفروع.

أكد «مجاهد» على ضرورة تشغيل محطات الصرف الصحى بالطرق القياسية للوصول إلى سبب نهائي مطابق للمواصفات التي نصت عليها القوانين المنظمة وأن نراجع مراجعة داخلية على الاجراءات قبل مرورها على الجهات الرقابية المختلفة ولتحسين جودة الخدمة للجمهور.

تستمر أعمال الورشة على مدار ٥ أيام بمشاركة عدد من مشغلي محطات الصرف وكيميائيين معامل الصرف وستضمن الورشة عرض الأعمال المرحلية للإداره العامة للجودة وشئون البيئة وما سيتبع من انشطه تتضمن تقييم نظم الجودة بمحطات ومعامل الصرف الصحى الداخليه والخارجيه من خلال قوائم الاستبيان التي تم إعدادها