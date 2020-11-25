شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة للمياه» يتفقد محطة رفع الصرف الصحي بالمنتزه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع الصرف الصحى 3 بالمنتزه بالإسكندرية، للتأكد من مدى جاهزية المحطات لموجة الطقس السيئ.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السئ، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة اعتباراً من اليوم الأربعاء 25/11/2020 حتى يوم الجمعة 27/11/2020.

وشدد رسلان على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التي تشهد سقوط أمطار، بمحافظات (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح- القاهرة- الجيزة).

ولفت إلى انتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.