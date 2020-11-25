شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السئ، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة اعتباراً من اليوم الأربعاء 25/11/2020 حتى يوم الجمعة 27/11/2020.

واتجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمحافظة الإسكندرية وتفقد أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية، ومتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التي تشهد سقوط أمطار، بمحافظات (الاسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح- القاهرة- الجيزة).

وأعلنت الشركة القابضة عن انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها محافظتى القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الإمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جاهزية البدالات والمعدات بطريق الكورنيش، وعدد من المناطق الأخرى.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مراجعة أماكن تمركزات المعدات، والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وناشدت الشركة القابضة في بيان لها المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السئ، على النحو التالي:

١- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من غدا الأربعاء، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

٤- تجنب البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.