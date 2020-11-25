شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار خالد محجوب يقدم العزاء في الزميل الراحل محمد رضوان: كان ناقلاً أميناً ووطنيًا نادرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«فقدنا واحدًا من أعظم أبناء الإسماعيلية، رحمه الله وأدخله فسيح جناته، لقد مات شهيدًا لعمله ووطنه ومخلصًا».. بهذه الكلمات نعى المستشار خالد محجوب، رئيس بمحكمة الاستئناف، الزميل الراحل الصحفي محمد رضوان الجبلاوي، خلال تقديم واجب العزاء، مؤكدًا حزنه الشديد على رحيل «رضوان» الذي كانت تربطه به علاقة طيبة طوال سنوات عمله وخلال تغطية قضية الهروب الكبير وغيرها من القضايا.

وقال إن «رضوان» كان نموذجًا وطنيًا نادرًا عاشق لوطنه، وناقلا أمينًا في كل الأحداث الوطنية والقضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وعبَّر عن اعتزازه بدور الصحافة الوطنية في تبصير الرأي العام بقضايا الوطن، وهو ما كان يقوم به محمد رضوان من خلال عمله الصحفي

وحرص «محجوب» على تعزية أهل بيته وأسرته وأشقاؤه وأهل الإسماعيلية التي امتلئت بهم جنبات سرادق العزاء.

المستشار خالد محجوب يقدم واجب العزاء فى الزميل الراحل محمد رضوان الجبلاوى

المستشار خالد محجوب يقدم واجب العزاء فى الزميل الراحل محمد رضوان الجبلاوى