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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافـظ المنوفية يتفقد أعمال أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق مدينة منوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، بجولة تفقدية بمدينة منوف لمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق المدينة، بينها شارع عبدالله النديم، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، بحضور أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف.
وشدد نائب المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية المحددة، والإلتزام بكل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.
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