دورة تدريبية تناقش تحسين إدارة مياه الري في حقول قصب السكر بجامعة جنوب الوادى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ( النداء)، أقيم بكلية الزراعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دورة تدريبية بعنوان تحسين ادارة مياه الري في حقول قصب السكر . و اكد الدكتور عصام عبدالهادي عميد كلية الزراعة ان الدورة التدريبية تقام يومي 26،25 نوفمبر الجاري بمشاركة طلاب الكلية من مختلف الفرق وبالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتور احمد زكي احمد الاستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية . يتضمن التدريب عدة محاور منها توفير الاحتياجات الرئيسية لزراعة القصب وتطور مراحل الري والموارد المائية واستهلاك المياه. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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