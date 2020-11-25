شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء و تطوير ١٥ مدرسة في مركز أبو حماد بالشرقية بتكلفة ٩٤ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جار تنفيذ 15 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبوحماد، بتكلفة مالية 94 مليونا و800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء مدرسة البوز الإعدادية، لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وكذلك إنشاء مدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و900 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة أبوزكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلا عن إنشاء مدرسة نظلة موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح حباره للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة كفر ابو النور لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جار تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة لتطوير 16 فصلا بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصلا بتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال جزئي لمدرسة أبوحماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصلا بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسعة 23 فصلا بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي اسماعيل الابتدائية بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وكذلك أعمال توسعة 13 فصلا بمدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه، وأعمال إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمركز ومدينة أبوحماد بتكلفة إجمالية بلغت 94 مليونا و500 ألف جنيه .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة، و4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصلا جديدا، بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.