شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية لمحافظة بورسعيد تبدأ إزالة التعديات بسوق العصر ٢ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة التنفيذية لمحافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، الأربعاء، أعمال إزالة التعديات بسوق العصر ٢ في امتداد شارع شهداء القنال بحي العرب، والموازي لسوق العصر ١، الذي تم الانتهاء من إنشاءه على طراز جمالي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإنشاء أسواق حضارية وخدمية على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة ولائقة للمواطنيين بجميع أحياء المحافظة.

يشارك في حملة الإزالة أجهزة حي العرب، برئاسة عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب والأجهزة الأمنية، برئاسة مساعد مدير أمن بورسعيد، والشركة المنفذة لأعمال إنشاء السوق الجديد.

وأعلن السكرتير العام للمحافظة أنه يجري إزالة ٢٠٠٠م٢ تعديات على السوق وتجهيز المكان لإنشاء السوق الجديد تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذي سيضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب، وتماشيًا مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد في القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات خدمية، تقدم خدمات للمواطنين على درجة كبيرة من الكفاءة، وتساهم في الارتقاء بسبل الحياة للمواطنين.

وأضاف أن السوق الجديد سوف يكون امتداد لسوق العصر الجديد، وينهي تمامًا الأسواق العشوائية بالمنطقة، مشددًا على تكثيف الأعمال لإنجازه في المدة الزمنية المحددة له.