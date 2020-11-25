شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020 :

وينشر ”الخليج 365” خريطة الأمطار اليوم على مختلف محافظات الجمهورية ، كما يلى:

- اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید- بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .

الوجه البحري ومدن الفتاة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعية أحيانا على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . الاسماعيلة - السويس) .

القاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبري.

شمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من (الفيوم بني سويف المنيا ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.