شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: جار إنشاء أول مجمع لاستيعاب مخلفات القاهرة والجيزة والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الملف البيئي أصبح علي رأس أولويات الدولة خاصة مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، وتم وضعه فى خطط التنمية الشاملة للدولة ومراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية عند تنفيذها، مشيرة إلى العمل على دمج البعد البيئى فى رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب والقطاع الخاص والعمل مع الوزارات المعنية الأخرى لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المصرى.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، على أنه جارى إنشاء أول مجمع لاستيعاب جميع المخلفات البيئية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بمدينة العاشر من رمضان، وتقدر مخلفات تلك المحافظات بثلث مخلفات محافظات الجمهورية من مخلفات صلبة وخطرة ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية، ولذلك المجمع القدرة على استيعاب تلك المخلفات خلال 50 سنة قادمة.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أن ذلك جاء خلال لقاء توعوى للدكتورة ياسمن فؤاد وزيرة البيئة، مع دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل الخبرات لدارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا في كافة المجالات والعمل علي تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية مع دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأوضحت الوزارة، أنه بدأ اللقاء بعرضًا للدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة تناولت من خلاله الدور الذي تقوم به الوزارة وأجهزتها المختلفة لصالح ملف تنمية البيئة وإدارة المخلفات، كما أشارت للجهود التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.

واختتمت وزيرة البيئة لقائها بأنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات لتنفيذ آليات رؤية مصر نحو التعافى الأخضر والاستدامة البيئية وتشجيع الشباب على استخدام الدراجات وتبنى برامج الحفاظ على البيئة وتغيير ثقافة المجتمع نحو القضايا البيئية والعمل مع كافة قطاعات الدولة والشباب وطلاب المدارس والقطاع المصرفى الذى يعمل حاليا على مشروعات التصدى لتغير المناخ.