شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر من سقوط أمطار غزيرة و4 توصيات لمزراعى المحصول الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن تسود حالة شديدة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ اليوم الأربعاء بداية من شمال الجمهورية وتصل إلى داخل الدلتا وتصل القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتستمر حتى السبت.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ الزراعى في تصريحات ”الخليج 365”، أنه يتوقع تساقط غزير للأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وعليه يجب اتباع ما يلي: في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار يرجى سرعة تصريف المياه بعد توقف سقوط الأمطار مباشرة، ضرورة الرش بمحفزات النمو مثل الأحماض الأمينية والسيتوكينين منخفض التركيز لكل المحاصيل الزراعية الشتوية.

كما يتم الرش الوقائي للمحاصيل الزراعية ضد الأمراض وفحص المحاصيل ضد ظهور سريع للحشرات مثل ديدان الأوراق والثمار، والتخلص من المياه الراكدة في مرابض وحظائر المواشي وتغطية الاعلاف بالبلاستيك.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى:-

- اليوم الأربعاء 25 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) . أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا) .

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة و نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

- الخميس 26 نوفمبر :

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة و نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

- الجمعة 27 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.