شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتا الشباب والرياضة والإعلام يستعدان لمنحة ناصر للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد وزارة الشباب والرياضة من مكتب الشباب الأفريقى بفريق عمل وزارة الدولة للإعلام لمناقشة سبل التعاون المشتركة فى إطار الاستعداد لتنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، حيث شهد الاجتماع استعراض مخرجات الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة، والتى تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 120 قيادة أفريقية من مختلف الدول الأفريقية، بهدف نقل التجربة المصرية فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وبناء جسر من التواصل بين أبناء القارة السمراء.

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإعلام فى تنفيذ الدفعة الثانية من المنحة والمقرر إقامتها فى 2021، حيث دار الحديث حول كيفية تطوير برنامج المنحة ليشمل تطورات الثورة الرقمية الحديثة، وأهمية دور الإعلام فى التقارب بين الشعوب، كذلك نقل مختلف جوانب التجربة المصرية إلى جميع المشاركين فى سبيل تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية.

حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير الدكتور ممدوح عبد العزيز، ومدير العلاقات العامة والخارجية رضا صالح، ومنسق عام مكتب الشباب الأفريقي حسن غزالى، ومن وزارة الدولة للإعلام حضر مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية العميد حسام الدين محسن وفريق عمل إدارة الأزمات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة نفذت الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة الأفريقية خلال شهر يونيو 2019 ضمن أنشطة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي 2019، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدي شباب العالم، وتعد منحة ناصر هي أول منحة أفريقية لنقل تجربة مصر التنموية للقيادات التنفيذية الشابة في القارة، فضلاً عن كونها إحدى آليات تفعيل ميثاق الشباب الأفريقى، وأجندة أفريقيا 2030 وشراكة الجنوب جنوب.