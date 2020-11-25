شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

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