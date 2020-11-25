شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يؤكد تنفيذ مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر لسد الفجوة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تنفذ حالياً العديد من المشروعات للاستفادة من مياه الصرف الزراعى، بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر، والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة)، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، والذى تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالى 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0,3 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.

كما أوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حالياً بإعداد دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

ووجه عبد العاطى قيادات الوزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل ، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.