شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد متابعة الطلبة المتخلفين عن سداد المصروفات و40% معفيين من الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تقوم بمتابعة موقف سداد الطلاب للمصروفات الدراسية بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة وتحديد أعداد الطلاب المتخلفين عن السداد، موضحة أن قرابة 40% من الطلاب تم إعفاؤهم من سداد المصروفات الدراسية هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن المصروفات تعود على الطلاب فى شكل خدمات فى المدارس حيث يتم صرف مبالغ مالية من مصروفات الطلاب للمدارس أثناء عقد الامتحانات وأى مبالغ أخرى تتعلق بالأنشطة أو الصيانة البسيطة، ومن ثم يجب على أولياء الأمور أن يكونوا حريصين على سداد المصروفات فى مواعيدها.

وحددت الوزارة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التى تم إعفائها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".