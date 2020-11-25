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رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير بيلاروسيا عقد شراكات فى الطب والصيدلة والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبُل التعاون المستقبلى بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيلاروسيا فى المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عقد شراكات أكاديمية وبحثية فى عدة مجالات من بينها الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتبادل الأساتذة والطلاب بين الجانبين، والعمل المشترك فى الأبحاث المتعلقة بفيروس ، بالإضافة إلى دعم دراسة اللغة العربية لطلاب دولة بيلاروسيا.

كما تطرق النقاش إلى دراسة وضع آليات تنظم أوجه التعاون المستقبلى فى مختلف المجالات التي تمت مناقشتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، إن علاقاتنا الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب فى خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مضيفا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية، موضحًا أن أبحاث الجامعة الخاصة بفيروس كورونا بلغت ربع إنتاج مصر البحثى، وأنه تم تشكيل 5 فرق بحثية بالجامعة لإجراء الأبحاث فى التجارب السريرية على كوفيد 19، والتى نجحت فى تحديد الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد وتحديد النوع المنتشر فى مصر، والمساهمة في تحديد بروتوكولات علاج فعالة.

من جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، عن سعادته بأن يكون هناك تعاون مستقبلى بين جامعة القاهرة والجامعات البيلاروسية، وهو أحد أوجه التعاون فى العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين تدريب الشباب على وظائف المستقبل.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، استقبل فى فبراير الماضى، رئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، ووفد من البرلمان البيلاروسى، لتحقيق مزيد من التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية البيلاروسية فى مجالات عديدة من بينها الطب والصيدلة والهندسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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