شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصل على المركز الأول بمنافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة فى منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر، الذى يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، فى ظل إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، استطاعت جامعة حلوان تحقيق العديد من المراكز وحصلت على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المركز الأول فى مسابقة كرة الطائرة والمركز الأول فى العاب القوى والمركز الثاني فى مسابقة كرة القدم، تحت إشراف أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى وفريق عمل متعاون من النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن الأولمبياد شارك فيه 500 طالبة من 24 جامعة وهي 'السويس - جنوب الوادي - بني سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية / مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالي - المنيا - الأزهر - عين شمس.























