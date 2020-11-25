شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس ترقية عدد من القساوسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس صباح اليوم الأربعاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسا من داخل الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، لترقية عدد من القساوسة لدرجة "القموصية"، في عدد من الكنائس، منها كنيسة مار جرجس عين شمس، وكنيسة مريم العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيري فى القاهرة، وكنيسة مار يوحنا الحبيبي بحلمية الزيتون بالقاهرة، وكنيسة مريم العذراء بأرض الشركة، و كنيسة دير الملاك حدائق القبة، وكنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف.









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