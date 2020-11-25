البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب السواحل الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة الأولى كانت في الساعة 41؛ 24 : 11 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 20 :18: 12 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريخت، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد حتى تاريخه أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.