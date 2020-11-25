3 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل (درجات الحرارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء والخميس والجمعة) حيث تشهد هذه الإيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة أن طقس اليوم الأربعاء لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24- 14، السواحل الشمالية 23 - 16، جنوب سيناء 28- 18، شمال الصعيد 25- 12، جنوب الصعيد 28- 14.

وأكدت الهيئة أن خريطة الأمطار ستكون على السواحل الشمالية، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح)، وعلى الوجه البحري، أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية"، والقاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما شمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا"

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدا الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 15، السواحل الشمالية 19- 16، جنوب سيناء 27- 18، شمال الصعيد 23- 12، جنوب الصعيد 26- 16.

وجاء سقوط الأمطار يوم الخميس على النحو التالي:

وجاء سقوط الأمطار يوم الجمعة على النحو التالي:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش".

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

وأوضحت الهيئة إلى أن طقس الجمعة، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 13، السواحل الشمالية 20- 16، جنوب سيناء 22- 18، شمال الصعيد 21- 12، جنوب الصعيد 24- 16.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية".

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