شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة شريف عبدالوهاب، الخيام، الباسم سمر لاند، جولدن بيتش، إبراهيم عوض بمنطقة الأحياء بالغردقة. وقال المركز في بيان، إن فصل التيار سيتم اليوم ا الاربعاء لمدة ٥ ساعات، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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