شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون مطالب تشجيع الشباب فى الصناعة والزراعة بتسهيلات تمويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب فى الصناعة والزراعة؟"، أيد غالبية القراء المطالب.

الاستطلاع وأيد 90% من القراء مطالب تسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب فى الصناعة والزراعة، بينما رفض 10% منهم المطالب.

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