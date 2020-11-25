شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك: أرضي وفضائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقابل النادى الأهلى فريق نادى الزمالك الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، ونعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك عبر البق الأرضى والفضائى.

وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى يصل فيها 4 فرق من دولتين فقط للتصفيات فى دور نصف نهائى دورى أبطال افريقيا، وذلك بوصول فريق الرجاء المغربى وفريق الوداد المغربى، وفريق الأهلى المصرى وفريق الزمالك المصرى إلى تصفيات الدور نصف النهائى فى دورى أبطال افريقيا.

وفاز نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى 3 /1 ليتأهل للدور النهائى، كما فاز النادى الأهلى على نادى الوداد المغربى 5/1 ليتأهل للدور النهائى أيضًا، ولتصبح تلك هى المرة الأولى التى يلتقى فيها فريقان (الأهلى والزمالك) من نفس الدولة (مصر) فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

حصل النادى الأهلى على اللقب 12 مرة، وأصبح وصيفًا 4 مرات أما نادى الزمالك فحصل عليه 5 مرات، وأصبح وصيفًا مرتين.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن بث قناة beiN Sports HD7 الفضائية المباراة، ويتولى المعلق التونسى عصام الشوالى التعليق على المباراة.

وقالت قناة تايم سبورتس أن لها الحق في بث المباراة عبرد ترددها الأرضى داخل حدود مصر فقط، وعليه تعرض قناة تايم سبورت مباراة الأهلى والزمالك عبر البث الارضى.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن أن المباراة ستكون بدون حضور الجماهير بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وأن المباراة سيتم إذاعتها عبر البث الأرضى، ولن يتم غلق المقاهى يوم المباراة.