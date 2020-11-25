شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة السادسة بسوهاج: تقدم المرشح المستقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز المنشاة، والتى تضم مركز ومدينة المنشاة، النتائج الأولية الغير نهائية لإنتخابات جولة الإعادة بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين المرشحين المستقلين عاطف عثمان كعربان، وإسماعيل مظهر أبوكريشة، على مقعد واحد بالدائرة، تقدم عاطف كعربان بحصوله على ٣٦٧١٦ صوتا، فيما حصل منافسه إسماعيل أبوكريشة على ٢٨١٨٠ صوتا. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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