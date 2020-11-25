شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية بالدائرة السابعة بسوهاج: تقدم مرشحى حزب مستقبل وطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز البلينا، والتى تضم مركز ومدينة البلينا، النتائج الأولية الغير نهائية للإنتخابات بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين ٤ مرشحين على مقعدين، تقدم محمود أبوالخير ونور أبوستيت مرشحى حزب «مستقبل وطن».

وحصل محمود أبوالخير على ٤٤٧٣٠ صوتا، وحصل نور أبوستيت على ٣٢٠٨٥ صوتا، فيما حصل المرشح المستقل يوسف أبوحمودى على ٣١٨٩٣ صوتا، والمرشح المستقل حمدى شاهين على ٢٩٥٣٠ صوتا.