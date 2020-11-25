شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يقر حزمة جديدة من الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كتابا دوريا برقم 17 لسنة 2020، تضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بشأن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وقرر المحافظ، تخفيض العمالة بجميع المصالح الحكومية «الديوان العام، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة» بنسبة 25% بالتبادل من إجمالي العمالة بكل مصلحة، على أن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الإحترازية حيال تنفيذ القرار بما لا يؤثر على سير العمل وحسن انتظامه وتقديم الخدمة للمواطنين، وكذلك يحظر على جميع المصالح دخول المواطنين والعاملين بالمصلحة دون ارتداء الماسك الواقي «الكمامة»، وكذلك عدم تواجد أية تجمعات داخل المصلحة، وتوزيع دفاتر الحضور والانصراف على مساحات متباعدة.
وكلف المحافظ، جميع رؤساء المصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم وتطهير جميع المباني، والمكاتب، ودورات المياه بصفة يومية، على أن يتم العمل بتلك التعليمات لمدة شهر حتى ٢٥ ديسمبر القادم.
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