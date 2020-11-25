شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية بالدائرة الثامنة بسوهاج: تقدم مرشح «حماة وطن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز دارالسلام، والتى تضم مركز ومدينة دارالسلام، النتائج الأولية الغير نهائية لإنتخابات جولة الإعادة بالدائرة.
وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين جابر الطويقى مرشح حزب «مستقبل وطن» وأحمد عبدالسلام قورة مرشح حزب «حماة وطن»، على مقعد واحد بالدائرة، تقدم أحمد عبدالسلام قورة بحصوله على ٣٥٦١١ صوتا، فيما حصل منافسه جابر الطويقى على ٢٣٣١٣ صوتا.
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