شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة الخامسة بسوهاج: تقدم مرشحي مستقبل وطن والشعب الجمهوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز جرجا، والتى تضم مركز ومدينة جرجا ومركز العسيرات، النتائج الأولية الغير نهائية للإنتخابات بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين ٤ مرشحين على مقعدين، تقدم ياسر نصر الهوارى مرشح حزب «الشعب الجمهورى» والدكتور خليفة رضوان مرشح حزب «مستقبل وطن».

وحصل ياسر نصىر على ٥٢٧٨٠ صوتا، وحصل الدكتور خليفة رضوان على ٥٢٣٩٥ صوتا، فيما حصل المرشح المستقل إسماعيل الطهطاوى على ٣٢٦٨٨ صوتا، والمرشح المستقل عبدالمنعم أبوالفتوح على ٣٠٢١٢ صوتا.