- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق جنوب الأحياء في 6 أكتوبر بسبب كسر مفاجئ في خط 900 مم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب حدوث كسر مفاجئ لخط المياه قطر ٩٠٠مم بمنطقة جنوب الاحياء في مدينة 6 أكتوبر، مما يترتب عليه تخفيض الضغوط على مناطق :( أبوالوفا، صبحى حسين، المستقبل، المستثمر الصغير، ١٠٩ عمارة، ١٠٣ عمارة، ٧١ فدان، ٤٩ فدان، ١٥ عمارة ).
وأشار جهاز المدينة في بيان إلى قيام المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز بمتابعة أعمال اصلاح خط المياه قطر ٩٠٠مم بمنطقة جنوب الأحياء.وأن جميع الادارات المختصة بالتعاون مع شركات التشغيل والصيانه تعمل بكامل طاقتها من أجل اصلاح العطل في أقل زمن .
فيما طالب الأهالى بسرعة إصلاح الخط الذي تسبب في حدوث ارتباك في الأسرة، وحملوا جهاز المدينة المسؤولية بسبب حدوث كسر مفاجئ أكثر من مرة مما يتسبب في انقطاع المياه عن أحياء المدينة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن مناطق جنوب الأحياء في 6 أكتوبر بسبب كسر مفاجئ في خط 900 مم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.