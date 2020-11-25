شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق جنوب الأحياء في 6 أكتوبر بسبب كسر مفاجئ في خط 900 مم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب حدوث كسر مفاجئ لخط المياه قطر ٩٠٠مم بمنطقة جنوب الاحياء في مدينة 6 أكتوبر، مما يترتب عليه تخفيض الضغوط على مناطق :( أبوالوفا، صبحى حسين، المستقبل، المستثمر الصغير، ١٠٩ عمارة، ١٠٣ عمارة، ٧١ فدان، ٤٩ فدان، ١٥ عمارة ).

وأشار جهاز المدينة في بيان إلى قيام المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز بمتابعة أعمال اصلاح خط المياه قطر ٩٠٠مم بمنطقة جنوب الأحياء.وأن جميع الادارات المختصة بالتعاون مع شركات التشغيل والصيانه تعمل بكامل طاقتها من أجل اصلاح العطل في أقل زمن .

فيما طالب الأهالى بسرعة إصلاح الخط الذي تسبب في حدوث ارتباك في الأسرة، وحملوا جهاز المدينة المسؤولية بسبب حدوث كسر مفاجئ أكثر من مرة مما يتسبب في انقطاع المياه عن أحياء المدينة.