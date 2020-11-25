شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحذر المواطنين من الاقتراب من الأسلاك والأعمدة أثناء الأمطار: سنضطر لقطع التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها يمكن أن تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات في حالة ارتفاع منسوب المياه في منشآت الكهرباء، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن هذا الإجراء تم حرصا على سلامة المواطنين، وطالبت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أية منشآت أو مهمات كهرباء والابلاغ عن أي اعطال عن طريق الخط الساخن للكهرباء.

وفى نفس السياق استمرت غرف عمليات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية في الإنعقاد لحين تحسن الأحوال الجوية، وقامت غرف العمليات بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الدعم اللازم لشفط المياه من محطات المحولات والموزعات وإصلاح الكابلات المتضررة، بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف ورفع المياه، مع استمرار رفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات الفنية.

وأشار الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء انه تم الدفع بالمولدات الاحتياطية للمنشآت التي يمكن أن ينقطع التيار عنها نتيجة ارتفاع منسوب المياه بعدد من منشآت الكهرباء، وسيتم إعادة التيار مرة أخرى بعد سحب كميات المياه، وأكد أن هذا الإجراء يتم اللجوء إليه للحفاظ على سلامة المواطنيين والعمل على إعادة إصلاح كل الاعطال التي نتجت عن طقس أمس في اسرع وقت ممكن.