شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية: رصدنا زلزالين بالقرب من الحدود الشمالية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزبقية قيام محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء برصد عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية. وجاء الزلازل الأول مساء الثلاثاء بقوة 3.8 درجة على مقياس ريخترخ بخط العرض: 33.9763° شمالا وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح على عمق 13 كم اما الزلزال الثاني فحدث فجر اليوم الأربعاء بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 32.7985° شمالا وخط الطول: 29.9228° شرقا وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الاسكندرية

العمق: 23 كم

وأشار المعهد إلى انه لم يرد له حتى الآن أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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