شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة الثالثة بسوهاج: تقدم المرشح المستقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز المراغة، والتى تضم مركز ومدينة المراغة، النتائج الأولية الغير نهائية لإنتخابات جولة الإعادة بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين المرشحين المستقلين رفعت شكيب، وأحمد أبوالدهب، على مقعد واحد بالدائرة، تقدم شكيب بحصوله على ٣٦١٤٩ صوتا، فيما حصل منافسه أحمد أبوالدهب على ٣٣٩٥٨ صوتا. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

كانت هذه تفاصيل خبر النتائج الأولية للدائرة الثالثة بسوهاج: تقدم المرشح المستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.