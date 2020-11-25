شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة الثانية بسوهاج: تقدم مرشحي مستقبل وطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز أخميم، والتى تضم مركزى أخميم وساقلتة وحى الكوثر، النتائج الأولية الغير نهائية للإنتخابات بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين ٤ مرشحين على مقعدين، تقدم زكريا حسان، ومحمد لبيب، مرشحى حزب «مستقبل وطن».

وحصل زكريا حسان على ٥٢٠٠٤ صوتا، وحصل محمد محمود لبيب على ٣٨٢٥١ صوتا، فيما حصل المرشح المستقل عفيفى الشريف على ٣٤٢٥١ صوتا، والمرشح المستقل أحمد العمدة على ٣٢٥٣٤ صوتا.